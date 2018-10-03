Названы шаги Венгрии при обострении конфликта с Украиной

Москва, , 21:14 — REGNUM Венгрия способна ответить Украине в случае продолжения конфликта между двумя странами, рассказал венгерский политконсультант Миклош Кевехази в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Сейчас, если Украина доведет свою угрозу до исполнения и вышлет консула, Венгрия ответит ей тем же. На этом, по мнению Кевехази, эскалация может прекратиться. Однако если украинская сторона не успокоится, у Будапешта в запасе есть шаги.

Так, в случае, если потребуется навести порядок в Закарпатье, Венгрия может это сделать, причем не своими военными силами, а «пригласить туда голубых касок».

«У нас уже холодно — октябрь, ноябрь — Венгрия может просто перекрывать вентиль газа для Украины. Больше всего газа из Венгрии поступает на Украину», — добавил политконсультант.

Он пояснил, что для венгров «есть киевская власть, а есть Украина».

«Это не одно и то же. Украина — наши соседи, наши друзья, знакомые, родственники. А киевская власть этот народ систематически и очень сильно подвергает опасности. Уже с десяток миллионов человек уехали с Украины, погибших, вы сами знаете, 10 тысяч», — напомнил гость программы.

Он обратился к хронологии событий и поведал, что Венгрия уже семь или восемь лет раздает паспорта в Закарпатье, и раньше это никому не мешало. У данной же истории есть дипломатические «нюансы».

"Первый — на территории дипломатического представительства делается тайная съемка, причем государственным служащим, пограничником Украины. Второе — Петера Сийярто (глава МИД Венгрии, — прим. ИА REGNUM ) в этот список смерти «Миротворец» записали. Я ни одного слова от украинской власти не слышал (с осуждением этого действия, — прим. ИА REGNUM )», — назвал проблемы Миклош Кевехази.

По мнению члена Совета Федерации Андрея Климова, слова венгерского гостя в адрес Украины не самые жесткие из тех, что можно услышать в Евросоюзе.

«То, что нам говорят на закрытых встречах, явно не понравится и тем, кто сегодня в киевской власти, и тем, кто в нашей студии находится. И там не только от Венгрии слышно», — уточнил Климов.

Напомним, 3 октября в Москве проводят встречу министры иностранных дел России и Венгрии.