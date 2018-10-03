Смена Полтавченко на Беглова ничего не меняет в Петербурге

Санкт-Петербург, , 21:11 — REGNUM Замена Георгия Полтавченко на посту губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым «почти ничего не меняет в городских делах и городской политике». Такое мнение высказал депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский («Яблоко»), который планирует баллотироваться в губернаторы на выборах в сентябре 2019 года.

«Один президентский назначенец сменил другого. Один «солдат Путина» сдал пост, другой — принял. Оба они — и Полтавченко, и Беглов, — по менталитету считают себя подчиненными президента, а не слугами горожан. Значит, и решения будут приниматься по той же схеме: без учета мнения петербуржцев», — полагает оппозиционер.

В связи с этим Вишневский считает, что «Петербургу нужен не «солдат Путина», а губернатор, избранный горожанами на честных выборах».

Депутат подтвердил высказанное ранее намерение «добиваться участия в выборах губернатора» и «стремиться победить».

Президент Владимир Путин 3 октября предложил Георгию Полтавченко уйти в отставку с поста губернатора и возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве главы совета директоров. Временно исполняющим обязанности градоначальника Северной столицы стал полпред президента в СЗФО Александр Беглов.