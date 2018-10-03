Южнокорейские парламентарии пригласили выступить Ким Чен Ына

Сеул, , 22:50 — REGNUM Руководитель южнокорейской оппозиционной парламентской партии «Справедливость» обратился с призывом к лидеру КНДР Ким Чен Ыну выступить на заседании Национального собрания — парламента Республики Корея. Своё предложение депутат обосновал тем, что необходимо соответствующим образом отблагодарить Ким Чен Ына за приглашение президента Южной Кореи в Пхеньян, где он выступил с речью на 100-тысячном стадионе.

Как сообщает южнокорейское информационное Чосон Ильбо, в поддержку данной инициативы выступили и члены партии «Парын Мирэ» («Правильное будущее»), заявив, что парламент Республики Корея должен играть значительную роль в межкорейских отношениях.

2 октября лидеры пяти партий обсудили со спикером Национального собрания Мун Хи Саном развитие межкорейских связей, в особенности — между парламентами двух стран. Ожидается, что в ноябре уже пройдут переговоры между КНДР и Республикой Корея на парламентском уровне. Кроме того, 4 октября в Пхеньян отправится депутат от «Народной» партии по случай годовщины подписания в 2007 году совместной декларации КНДР и Южной Кореи.