Токио, , 22:59 — REGNUM 26 сентября премьер-министром Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом было достигнуто торговое соглашение (TAG). Японские бизнес-круги опасаются, что это соглашение приведет к односторонним уступкам со стороны Токио и еще больше откроет японские рынки.

По информации японской новостной газеты «Майнити Cимбун», TAG сосредоточено на снижении тарифов на сельскохозяйственную и промышленную продукции, что фактически является двусторонним соглашением о зоне свободной торговли (ЗСТ). Однако это не то, чего ожидала Япония, старающаяся минимизировать более широкое открытие внутреннего рынка. Несмотря на заверения Абэ, что это «нечто отличное от всеобъемлющего ЗСТ», предпринимательские круги скептично к этому относятся.

Крупные японские автопроизводители, а именно Toyota Motor, приветствовали результат переговоров, так как Трамп согласился приостановить введение ограничений на импорт японских автомобилей.