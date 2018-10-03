Вячеслав Володин посетил Ивантеевский район Саратовской области

Саратов, , 20:58 — REGNUM В рамках визита в Ивантеевский район председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и губернатор Валерий Радаев посетили районную больницу. Руководители осмотрели помещения медицинского учреждения и встретились с коллективом врачей.

В ходе встречи медики поблагодарили спикера Госдумы за поддержку учреждения в прошлые годы, в частности — за содействие в ремонте инфекционного корпуса. Сотрудники больницы сообщили, что в настоящее время ремонта требуют терапевтический и хирургический корпуса. Также подняли проблему изношенности аппаратуры: рентгенографа, УЗИ и необходимости приобретения передвижного флюорографа.

Врачи рассказали о деятельности больницы. Медицинское учреждение — активный участник проекта «Сельский доктор». С 2012 по 2017 годы сюда трудоустроено 9 врачей, которые получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей. Однако узких специалистов все еще не хватает. В больнице нет реаниматолога-анестезиолога. К решению этого вопроса Вячеслав Володин призвал подключиться руководство Саратовского государственного медицинского университета им. В.Разумовского.

«Вопросы обеспечения районов кадрами, молодыми специалистами берите на себя», — обратился председатель Госдумы к ректору вуза Владимиру Попкову.

Еще один важный вопрос, затронутый на встрече, — сокращение количества койко-мест для районных больниц. Пациентов рекомендуется отправлять на дневной стационар, но для жителей отдаленных сел это затруднительно. Вячеслав Володин предложил пересмотреть нормативы с учетом ситуации в каждом конкретном районе.

«Возьмите самые отдаленные районы, сформируйте для них индивидуальные нормативы и подходы. Потому что в Марксе — одна ситуация, в Перелюбе — другая, в Ивантеевке — третья», — предложил спикер Госдумы.

По итогам встречи Вячеслав Володин поставил первоочередные задачи по модернизации больницы, в том числе — обновление автопарка «скорой помощи», совершенствование материально-технической базы учреждения, решение проблемы нехватки молодых кадров, особенно узких специалистов.

«Семь районов включены в программу развития отдаленных территорий Саратовской области, которая в первую очередь включает в себя развитие здравоохранения, — напомнил Вячеслав Володин, — Оборудование, машины «скорой помощи» будут в первую очередь выделены именно этим районам».

В настоящее время в структуру Ивантеевской районной больницы входит стационар на 86 коек, поликлиника мощностью 300 посещений в смену, отделение скорой медицинской помощи и 17 ФАПов.

Вячеслав Володин также посетил гимназию села Ивантеевка.

В гимназии прошла встреча председателя Госдумы и губернатора Саратовской области Валерия Радаева с учителями, на которой обсуждался ряд вопросов.

Вячеслав Володин подчеркнул необходимость комплексной работы в сфере профориентации молодежи, чтобы районы были обеспечены молодыми специалистами.

«Главное, чтобы дети, вырастая, оставались здесь жить, работать, помогали развитию района и Саратовской области», — сказал он.

По мнению спикера, саратовским вузам необходимо пересмотреть работу с абитуриентами и ориентировать студентов на последующее возвращение домой, на малую родину, и в этом им должны помогать районы.

«Необходимо, чтобы район выступал заказчиком в подготовке кадров. Чтобы ребенок, получив направление в вуз, мог рассчитывать и на преференции, в том числе в виде места в общежитии. Такой студент должен получать специальную стипендию. Конечно, при этом должны быть и обязательства перед районом. А местной власти необходимо создавать условия, которые мотивировали бы вернуться в район. Это хорошие дороги, качественные здравоохранение и образование», — подчеркнул Вячеслав Володин.

В ходе общения была затронута тема дорог. Вячеслав Володин отметил, что в Саратовской области сейчас значительные объемы дорожного ремонта. Он также напомнил о работе по передаче региональных трасс в федеральную собственность, что позволит привести магистрали в нормативное состояние и направить высвободившиеся средства областного бюджета на развитие дорожной сети.

В гимназии спикеру показали спортивную площадку. Директор Наталья Джавадова отметила ее востребованность: «Здесь тренируются ученики для сдачи норм ГТО, юные легкоатлеты, однако необходимо оснастить ее новым современным покрытием, создать условия для занятий физкультурой в любую погоду».

«На этом месте, в единственной сельской гимназии было бы правильным построить многофункциональный спорткомплекс открытого типа», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Отмечалось, что это позволит развивать не только летние виды спорта — легкую атлетику, футбол, волейбол, но и зимние, например, хоккей.

Директор школы поблагодарила спикера Госдумы, отметив, что в первую очередь этому известию будут рады дети, но, конечно, заниматься спортом здесь смогут все жители Ивантеевки.