Японская оппозиция раскритиковала перестановки Абэ в Кабинете министров

Токио, , 21:49 — REGNUM Оппозиционные партии раскритиковали премьер-министра Японии Синдзо Абэ за перестановки в Кабинете министров, последовавшие за его переизбранием 20 сентября. Оппозиция уверена, что изменения основаны не на достоинствах того или иного министра, а на политических соображениях.

По сообщению японского новостного агентства «Майнити Симбун», оппозицию больше всего возмутило назначение министра финансов Таро Асо, известного, по их словам, фальсификациями документов, а также сексуальными домогательствами.

«Либерально-демократическая партия вернулась к своим старым способам поощрения за лояльность во время выборов», — заявил лидер оппозиционной Конституционно-демократической партии Тэцуро Фукуяма. Он также добавил, что правящая партия игнорирует мнения самих японцев. Другие же поддержали Фукуяму и сказали, что Абэ «отсеял» своих противников из фракции его бывшего соперника по премьерской гонке Сигэру Исибы. «Чего-то в новом Кабинете явно не хватает», — сказал заместитель главы Коммунистической партии Японии Акира Койкэ.