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Япония и Великобритания проводят первые совместные военные учения

Политика

Сухопутные силы самообороны Японии впервые провели совместные военные учения с Британской армией

Токио, 3 октября 2018, 21:30 — REGNUM  В центральной японской префектуре Сидзуока проходят первые совместные военные учения Сухопутных сил самообороны Японии и Вооруженных сил Великобритании с целью укрепления двусторонних связей и улучшения боевых навыков. По информации японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», во время учений военные обеих стран тренируются обследовать места дислокации потенциального противника, используя при этом японские транспортные вертолеты CH-47. Кроме этого, военные отрабатывают технику танкового боя на симуляторах. Учения будут проходит до 12 октября, к ним еще присоединятся 60 японских военных и 50 британских. Дальнейшие тренировочные мероприятия будут проходить в префектурах Яманаси и Мияги.

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Зарубежная хроника
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