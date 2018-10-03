Токио, 3 октября 2018, 21:30 — REGNUM В центральной японской префектуре Сидзуока проходят первые совместные военные учения Сухопутных сил самообороны Японии и Вооруженных сил Великобритании с целью укрепления двусторонних связей и улучшения боевых навыков. По информации японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», во время учений военные обеих стран тренируются обследовать места дислокации потенциального противника, используя при этом японские транспортные вертолеты CH-47. Кроме этого, военные отрабатывают технику танкового боя на симуляторах. Учения будут проходит до 12 октября, к ним еще присоединятся 60 японских военных и 50 британских. Дальнейшие тренировочные мероприятия будут проходить в префектурах Яманаси и Мияги.
Япония и Великобритания проводят первые совместные военные учения
Сухопутные силы самообороны Японии впервые провели совместные военные учения с Британской армией
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
- 3 Октября 2018 В метро Токио роботы будут помогать пассажирам
-
- 3 Октября 2018 Экс-премьер Косово просит ЕС не допустить «коррекции границ»
-
- 3 Октября 2018 МИД Турции счел действия Израиля к жителям сектора Газа чрезмерными
-
- 3 Октября 2018 В Швеции начался второй раунд выдвижения в парламенте кандидатуры премьера