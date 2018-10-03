Экс-премьер Косово просит ЕС не допустить «коррекции границ»

Приштина, , 21:28 — REGNUM Лидер «Демократической лиги Косово» Иса Мустафа, правительству во главе с которым был вынесен вотум недоверия в 2017 году, обратился с письмом к министрам иностранных дел стран ЕС и особо к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, в котором указал на риски, связанные с коррекцией границы между Сербией и Косово, и заявил, что завершением диалога о финальном соглашении между Сербией и Косово должны руководить институты, избранные на новых выборах.

В движении подчеркивают, что роль Германии, как мотора Евросоюза, очень важна и незаменима. По словам Мустафы ни Косово, ни Сербия не могут вступить в ЕС без благословения ключевого игрока в конгломерате государств — Германии.

Как утверждает албанское новостное агентство «Бота Сот», гражданское общество поддерживает просьбу лидера «Демократической лиги Косово», обращенную к канцлеру Германии Ангеле Меркель, продолжить противостоять идее президента Косово Хашима Тачи об обмене территориями, поскольку как считают аналитики, от этой идеи он откажется лишь при самом мощном сопротивлении.