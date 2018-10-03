Албанские радикалы в Косово протестуют против пересмотра границы с Сербией

Приштина, , 20:53 — REGNUM В Приштине проходят массовые акции протеста против Тачи, организованные сторонниками радикального движения «Самоопределение» Альбина Курти. Тысячи людей вышли на улицы, среди них албанцы из Македонии, Прешевской долины и со всего Косово.

Косовский политический аналитик Фатон Мехмети заявил для албанского новостного агентства «Бота Сот», что в субботу 29 сентября президент Косово Хашим Тачи отправился в поездку на Север Косово к озеру Уйман, лишь для того, чтобы отвлечь внимание от недовольства внутри страны.

По словам Мехмети, нынешний протест станет сигналом для Тачи и подобные протесты должны продолжаться и в дальнейшем.

«Невзирая на партийные различия, мы все должны объединиться, чтобы остановить нынешнего президента, который стал источником бед для страны. Продолжение протестов и мобилизация населения, потому что только это может помешать Тачи довести до конца его сумасшедшую идею «коррекции границы», — сказал Мехмети.

Движение «Самоопределение» предупредило о том, что планирует организовать более масштабные акции протеста в следующие месяцы, если президент Хашим Тачи не прекратит развивать идею о «коррекции границы» с Сербией. Также Тачи предупредили, что в случае, если он не откажется от данной идеи, от него потребуют освободить президентское кресло.