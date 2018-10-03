Турчак: Депутаты всех уровней от «Единой России» должны «идти в народ»

Москва, , 20:40 — REGNUM Граждане должны иметь возможность влиять на формирование как федерального бюджета, так и региональных и местных бюджетов. Это значит, что депутаты от «Единой России» всех уровней должны «идти в народ», к своим избирателям, и предметно обсуждать бюджетные планы. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной программы партии, посвященном реализации партийных проектов и инициатив в рамках федерального бюджета на 2019−2021 годы.

«Граждане безусловно должны иметь возможность влиять на формирование как федерального бюджета, так и региональных и местных бюджетов. Это значит, что депутаты от «Единой России» всех уровней должны «идти в народ», к своим избирателям, и обсуждать бюджетные планы», — заявил Андрей Турчак.

Он также отметил, что в ближайшие два месяца совместно с Правительством РФ нужно приложить максимум усилий для проработки проекта бюджета с учетом наказов и обращений наших граждан и регионов.

«Дмитрий Медведев уже обозначил основные ориентиры нашей работы. В ближайшие два месяца нам всем необходимо во взаимодействии с Правительством приложить максимум усилий для проработки проекта бюджета с учетом наказов и обращений наших граждан и позиции наших регионов. Именно от «Единой России» зависит то, насколько бюджет будет соответствовать интересам общества», — подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, с учетом майского Указа Президента РФ, изменений пенсионного законодательства необходимо активизировать партийный контроль в чувствительных для людей сферах.

«Именно на нас лежит особая ответственность, чтобы максимальное количество наказов граждан нашли свое отражение в бюджете», — пояснил он, отметив, что регионам необходимо почувствовать свою вовлеченность, а потому для этого нужно использовать ресурс созданного Совета руководителей фракции.

«Наказы избирателей и Указ Президента РФ — наши ориентиры в бюджетном процессе. И наша партийная сеть от первичных отделений, муниципальных и региональных депутатских групп должна максимально включиться в эту работу», — заключил Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Комиссия по контролю за реализацией предвыборной Программы «Единой России» на регулярной основе проводит обсуждение разделов Программы партии с целью актуализации программных решений. Заседания проходят под председательством Дмитрия Медведева.