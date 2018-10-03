Среда, 3 Октября 2018 года
22:08:54 МСК

Помпео: Иран — «источник угрозы» для США в Ираке

Политика

За нападениями на консульство США в Басре «можно увидеть руку аятоллы и его приспешников»

Вашингтон, 3 октября 2018, 20:44 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео назвал Иран «источником угрозы» для граждан США в Ираке, 3 октября передает агентство Reuters.

«Иран сегодня является источником угрозы для американцев в Ираке», — заявил Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам Помпео, за нападениями на консульство США в иракской Басре «можно увидеть руку аятоллы и его приспешников, поддерживающих эти нападения».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе протестов в Басре разгневанная толпа атаковала и сожгла десятки административных зданий, в том числе консульство США.

Однако данная участь коснулась не только американского диппредставительства — протестующие сожгли дотла и консульство Ирана в Басре.

Читайте также: В иракской Басре сожгли диппредставительства Ирана и США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить