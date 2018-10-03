Помпео: Иран — «источник угрозы» для США в Ираке

Вашингтон, , 20:44 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео назвал Иран «источником угрозы» для граждан США в Ираке, 3 октября передает агентство Reuters.

«Иран сегодня является источником угрозы для американцев в Ираке», — заявил Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам Помпео, за нападениями на консульство США в иракской Басре «можно увидеть руку аятоллы и его приспешников, поддерживающих эти нападения».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе протестов в Басре разгневанная толпа атаковала и сожгла десятки административных зданий, в том числе консульство США.

Однако данная участь коснулась не только американского диппредставительства — протестующие сожгли дотла и консульство Ирана в Басре.

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