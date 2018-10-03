Полтавченко выиграл бы выборы в 2019 году, если бы остался

Санкт-Петербург, , 20:26 — REGNUM Работу правительства Георгия Полтавченко в Петербурге следует оценивать положительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель фракции «Единой России» в городском Законодательном собрании Александр Тетердинко.

«Его работа была эффективной. В непростых экономических условиях правительству удалось удержать городскую экономику и не допустить существенного снижения уровня жизни петербуржцев. Это результат экономической и социальной политики, которую проводило правительство Полтавченко. В целом ее стоит оценить со знаком плюс. Он передает городское хозяйство в очень неплохом состоянии своему преемнику», — полагает депутат.

Президент Владимир Путин 3 октября предложил Полтавченко уйти в отставку с поста губернатора и возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в роли главы совета директоров. Указ об отставке уже подписан. Временно исполняющим обязанности градоначальника Северной столицы стал полпред президента в СЗФО Александр Беглов.

«Это очень сильный ход. Безусловно, Беглов известен петербуржцам, известен петербургским элитам, все его нормально воспримут, потому что его все знают. Он свой, петербургский, и я считаю, что он имеет очень хорошие шансы на победу на выборах губернатора в 2019 году в первом туре», — заявил Александр Тетердинко.

Впрочем, Полтавченко тоже не ушел бы поверженным, убежден депутат. «Он тоже выиграл бы выборы, потому что он достаточно долгое время губернаторствовал, показал свою работу», — сказал единоросс.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга должны пройти 8 сентября 2019 года.