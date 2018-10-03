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«Я настроен оптимистично» — министр Brexit готов к сделке с Евросоюзом

Политика

Лондон и Брюссель «ведут непрерывные переговоры»

«Я настроен оптимистично» — министр Brexit готов к сделке с Евросоюзом
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Brexit

Бирмингем, Великобритания, 3 октября 2018, 20:18 — REGNUM  Британский министр Brexit Доминик Рааб заверил журналистов, что все нерешенные вопросы соглашения Великобритании с Евросоюзом будут решены в ноябре, 3 октября передает агентство Reuters.

«Я всегда оптимистично настроен», — сообщил Рааб журналистам на конференции Консервативной партии в Бирмингеме.

По словам Рааба, Лондон и Брюссель «ведут непрерывные переговоры», которые непременно должны привести к соглашению в намеченные сроки.

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