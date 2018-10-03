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В Турции оценили последствия военного присутствия США в Сирии

Политика

Анкара не ждет от этого ничего хорошего

Анкара, 3 октября 2018, 19:54 — REGNUM  Дальнейшее пребывание военных контингентов США в Сирии только усилит напряженность в ближневосточном регионе, заявил 3 октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Такое заявление Калын сделал в Анкаре, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы знаем, что американское политическое руководство хочет остаться в Сирии. И мы знаем, что это повлечет рост напряженности в регионе», — сказал Калын, отвечая на вопрос о присутствии военных США на территории восточнее реки Евфрат.

Как сообщало ИА REGNUM, Турцию не устраивает военная поддержка, оказываемая Вашингтоном курдским формированиям Сирии. Анкара опасается, что это усилит возможности курдских вооруженных формирований на турецкой территории. Напомним, в Турции Рабочая партия Курдистана объявлена террористической организацией.

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Турция и США
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