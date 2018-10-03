Две страны ЕС против снятия санкций с парламентариев из РФ — член Совфеда

Москва, , 19:57 — REGNUM В Европейском союзе осталось две страны, кто выступает против снятия санкций с парламентариев из России. Об этом заявил 3 октября член Совета Федерации Андрей Климов в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

Климов сообщил, что только что вернулся из Брюсселя, где провел несколько дней на одной из международных площадок. В числе прочих тем обсуждался и вопрос санкций.

«Там две страны Европейского союза, нам их назвали, против того, чтобы снять с парламентариев санкции. Все остальные давно «за», включая Германию и т.д. Не хочу называть в эфире, но это две восточноевропейские страны», — рассказал член Совфеда.

Сам Андрей Климов под санкциями не состоит.