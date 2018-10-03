Полтавченко ждет «божьей помощи» на новом посту

Санкт-Петербург, , 19:58 — REGNUM Бывший губернатор Санкт-Петербрга Георгий Полтавченко дал первый комментарий после своей отставки с поста градоначальника.

Отвечая на вопрос «Фонтанки» в здании Эрмитажа, где он находился в связи с визитом в город президента Владимира Путина, Полтавченко заявил, что «с божьей помощью» планирует и дальше «работать на благо отечества».

Напомним, Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Санкт-Петербурга». Полтавченко уходит с должности губернатора Санкт-Петербурга по собственному желанию, и президент принял его отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга тем же указом назначен Александр Беглов, который до сегодняшнего дня был полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Президент предложил Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) в должности председателя совета директоров.