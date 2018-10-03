Уход Полтавченко вызван поражениями кандидатов Кремля на выборах в регионах

Санкт-Петербург, , 19:50 — REGNUM Отставка Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга вызвана поражением кандидатов Кремля на губернаторских выборах в других регионах в 2018 году. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала руководитель фракции «Партии роста» в петербургском Заксобрании, экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Напомним, она пыталась избираться губернатором Петербурга пять лет назад, но не прошла муниципальный фильтр.

Дмитриева напомнила, что отставку Полтавченко ожидали с момента назначения его на эту должность после того, как Валентина Матвиенко отправилась в Совет Федерации.

«Этот сценарий разыграли после провала некоторых губернаторов в регионах в 2018 году, — считает Дмитриева. — Причем Вячеслав Шпорт, например, был эффективным губернатором, я его знала, Светлана Орлова — нет. Они совершенно разные, а судьба одинаковая».

Срок полномочий Полтавченко истекал только в сентябре 2019 года, но, по мнению Оксаны Дмитриевой, решение отправить его в отставку было вызвано не только неверием в его победу на перевыборах через год, но и борьбой разных сфер влияния за контроль над Смольным. В противном случае, считает Дмитриева, губернатор региона отправлялся бы в отставку только в исключительных обстоятельствах, равноценных катастрофе.

«Но, поскольку нет свободных конкурентных выборов, то очень много игр, борьба под ковром, среди сфер влияния. Мне кажется, что такой город, как Петербург, может вполне выбирать сам. И этот выбор будет более обоснованным», — считает Дмитриева.

Она уверена, что более эффективно справилась бы с задачей управления северной столицей, чем Георгий Полтавченко, однако система муниципального фильтра все равно не допустит до выборов реальных конкурентов кандидату от власти.

«Я думала об этом, представляю, что надо делать, представляю, какую команду надо набирать. Но от моего желания, умений и популярности ничего не зависит. Потому что есть муниципальный фильтр. Найдите человека, который скажет: «Нет, мне нужны не удобные спарринг-партнеры, а реальные конкуренты, я хочу выиграть в честной борьбе!». Это за гранью фантастики», — добавила депутат.