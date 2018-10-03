Воронежский замгубернатора Агибалов исключен из антикоррупционной комиссии

Воронеж, , 19:37 — REGNUM В правительстве Воронежской области объяснили включение врио вице-губернатора Юрия Агибалова в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Как сообщало ИА REGNUM, соответствующий документ от 2 октября был опубликован на портале правовой информации.

«В соответствии с положением о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области в ее состав входит председатель комиссии (губернатор), заместитель председателя комиссии (заместитель губернатора — руководитель аппарата) и члены комиссии. В связи с увольнением в июле 2018 года заместителя губернатора — руководителя аппарата Г.И. Макина возникла необходимость ввести в состав комиссии заместителя губернатора, который курирует деятельность аппарата правительства Воронежской области (в данный период времени эти обязанности исполняет Ю.В. Агибалов). В дальнейшем документ проходил согласование и регистрацию», — пояснили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В управлении также подчеркнули, что 2 октября был подписан указ об исключении Агибалова из состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции, указ был опубликован на портале правительства.

«Но в связи с тем, что исполняющий обязанности заместителя губернатора области Ю.В. Агибалов в новый состав регионального правительства, формирование которого завершится до 8 октября, входить не будет, он не войдет и в состав всех совещательных и коллегиальных органов, в том числе в комиссию по координации работы по противодействию коррупции», — пояснили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в СМИ попала информация об увольнении с должности вице-губернатора Воронежской области Юрия Агибалова с выплатой ему 23 окладов, при этом, согласно опубликованным документам, затем Агибалов вновь был принят на ту же должность.

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Позже губернатор Александр Гусев прокомментировал журналистам ситуацию, объяснив, что 23 единовременных выплаты были назначены Агибалову в связи с его выходом на пенсию (он имеет стаж работы на госслужбе более 28 лет) и общая сумма выплаты составила 223 тыс. рублей, а новое назначение Агибалова — формальность: он покинет правительство области с 8 октября. Сегодня, 3 октября, на портале правовой информации появился указ губернатора, согласно которому Агибалов включен в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

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