Ксения Собчак торжествует в связи с отставкой Полтавченко

Санкт-Петербург, , 19:38 — REGNUM Журналист и политик Ксения Собчак высказала радость в связи с новостью об отставке Георгия Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга. Она считает, что теперь город ждут большие перемены. Об этом Собчак написала в своем канале в Telegram.

«Свершилось! Полтавченко ушел в отставку. Мой родной город теперь ждут перемены! Я надеюсь, что в результате выборов, которые пройдут в следующем году, город возглавит демократический кандидат, который вернет город к жизни и начнет решать его проблемы», — заявила Ксения Собчак.

Она предложила всем оппозиционным силам в ходе предстоящей кампании «бороться за отмену муниципального фильтра, который в руках чиновников стал способом избавится от неугодных кандидатов».

Собчак считает отставку Полтавченко первым шагом на пути к честным выборам. Она также заявила о готовности «к взаимодействию со всеми демократическими организациями и объединениями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собчак заявила о своей готовности участвовать в выборах губернатора Петербурга в статусе единого кандидата от оппозиции. Добавим, что утром 3 октября Собчак писала об отставке Полтавченко как о свершившемся факте, хотя тогда никаких подтверждений слухам об отставке не было.

Напомним, Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Санкт-Петербурга». Полтавченко уходит с должности губернатора Санкт-Петербурга по собственному желанию, и президент принимает его отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга тем же указом назначается Александр Беглов, который до сегодняшнего дня был полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе.