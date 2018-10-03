Среда, 3 Октября 2018 года
20:05:21 МСК

Ксения Собчак торжествует в связи с отставкой Полтавченко

Политика

Она готова побороться за место губернатора

Ксения Собчак торжествует в связи с отставкой Полтавченко
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ксения Собчак

Санкт-Петербург, 3 октября 2018, 19:38 — REGNUM  Журналист и политик Ксения Собчак высказала радость в связи с новостью об отставке Георгия Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга. Она считает, что теперь город ждут большие перемены. Об этом Собчак написала в своем канале в Telegram.

«Свершилось! Полтавченко ушел в отставку. Мой родной город теперь ждут перемены! Я надеюсь, что в результате выборов, которые пройдут в следующем году, город возглавит демократический кандидат, который вернет город к жизни и начнет решать его проблемы», — заявила Ксения Собчак.

Она предложила всем оппозиционным силам в ходе предстоящей кампании «бороться за отмену муниципального фильтра, который в руках чиновников стал способом избавится от неугодных кандидатов».

Собчак считает отставку Полтавченко первым шагом на пути к честным выборам. Она также заявила о готовности «к взаимодействию со всеми демократическими организациями и объединениями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собчак заявила о своей готовности участвовать в выборах губернатора Петербурга в статусе единого кандидата от оппозиции. Добавим, что утром 3 октября Собчак писала об отставке Полтавченко как о свершившемся факте, хотя тогда никаких подтверждений слухам об отставке не было.

Напомним, Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Санкт-Петербурга». Полтавченко уходит с должности губернатора Санкт-Петербурга по собственному желанию, и президент принимает его отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга тем же указом назначается Александр Беглов, который до сегодняшнего дня был полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Санкт-Петербурга
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить