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Путин подписал указ о снятии Полтавченко с должности губернатора Петербурга

Политика

Исполнять обязанности губернатора Санкт-Петербурга назначен Александра Беглова, который до сегодняшнего дня был полномочным представителем преизеднта в Северо-Западном федеральном округе

Путин подписал указ о снятии Полтавченко с должности губернатора Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Георгий Полтавченко

Москва, 3 октября 2018, 19:15 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Санкт-Петербурга». Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу, Полтавченко уходит с должности губернатора Санкт-Петербурга по собственному желанию, и президент принимает его отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга тем же указом назначается Александр Беглов, который до сегодняшнего дня был полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин предложил Полтавченко перейти на другую работу — в Объединённую судостроительную корпорацию. Там Полтавченко займет должность председателя совета директоров.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко уходит с должности

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