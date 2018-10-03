Среда, 3 Октября 2018 года
20:04:09 МСК

Премьер-министр Ливана «смотрит с оптимизмом» на формирование правительства

Политика

Саад Харири провел переговоры с президентом Мишелем Ауном

Премьер-министр Ливана «смотрит с оптимизмом» на формирование правительства
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Ливан

Бейрут, 3 октября 2018, 19:17 — REGNUM  Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил после переговоров с президентом Мишелем Ауном, что «оптимистично настроен» по вопросу формирования правительства, 3 октября передает агентство Reuters.

«Мы договорились о необходимости ускорить формирование правительства из-за экономической ситуации. Атмосфера позитивная. Вскоре состоятся очередные переговоры с президентом Ауном», — заявил Харири журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Ливане состоялись ещё в мае текущего года, однако за всё время после выборов глава правительства так и не смог согласовать с президентом и парламентом состав нового кабинета.

Читайте также: Меркель призывает реформировать Ливан

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация на Ближнем Востоке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить