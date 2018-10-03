Премьер-министр Ливана «смотрит с оптимизмом» на формирование правительства

Бейрут, , 19:17 — REGNUM Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил после переговоров с президентом Мишелем Ауном, что «оптимистично настроен» по вопросу формирования правительства, 3 октября передает агентство Reuters.

«Мы договорились о необходимости ускорить формирование правительства из-за экономической ситуации. Атмосфера позитивная. Вскоре состоятся очередные переговоры с президентом Ауном», — заявил Харири журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Ливане состоялись ещё в мае текущего года, однако за всё время после выборов глава правительства так и не смог согласовать с президентом и парламентом состав нового кабинета.

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