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Путин подписал закон, повышающий пенсионный возраст в России

Политика

Ранее законопроект был одобрен Советом Федерации

Путин подписал закон, повышающий пенсионный возраст в России
Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Москва, 3 октября 2018, 19:01 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в пенсионное законодательство. Соответствующий документ опубликован сегодня, 3 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня поправки к пенсионному законодательству, которые в том числе предполагают повышение пенсионного возраста, были одобрены Советом Федерации.

Предполагается с 1 января 2019 года повышение пенсионного возраста на пять лет для мужчин и женщин — до 65 и 60 лет соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед одобрил изменение пенсионного законодательства в РФ

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Повышение пенсионного возраста
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