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Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко уходит с должности

Политика

Путин предложил ему перейти на другую работу

Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко уходит с должности
Дарья Драй © ИА REGNUM
Георгий Полтавченко

Москва, 3 октября 2018, 18:50 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко перейти на другую работу. Об этом сегодня, 3 октября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российский лидер предложил Полтавченко перейти на работу в Объединённую судостроительную корпорацию на пост председателя совета директоров.

Временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга станет полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Читайте развитие сюжета: Путин подписал указ о снятии Полтавченко с должности губернатора Петербурга

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