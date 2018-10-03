Грузия требует от Южной Осетии освобождения Майи Отинашвили

Тбилиси, , 18:39 — REGNUM Правительство Грузии требует от властей Южной Осетии освобождения Майи Отинашвили и обещает сделать максимум возможного для достижения этой цели. Как заявил премьер-министр Грузии ИА REGNUM, он ожидал, что югоосетинская сторона освободит женщину, мать троих малолетних детей, сегодня, но добиться этого так и не удалось.

«Соответствующие ведомства в 24-часовом режиме используют все имеющиеся у них механизмы и средства коммуникации для освобождения незаконно задержанной женщины. Работает горячая линия, проинформированы международные организации», — заявил журналистам, комментируя тему, Мамука Бахтадзе.

Он поручил министру иностранных дел встретиться с представителями международных организаций и дипломатического корпуса и предоставить им детальную информацию о случившемся.

Сегодня же, 3 октября, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что поддерживает активную коммуникацию со всеми международными организациями и зарубежными партнерами, в том числе с сопредседателями Женевских консультаций, чтобы добиться освобождения Майи Отинашвили.

«Уже проинформированы сопредседатели Женевских консультаций, Миссия наблюдателей ЕС. Этот вопрос будет рассмотрен на предстоящем раунде Женевских переговоров, который планируется на следующей неделе. Мы потребовали от мирового сообщества и от той силы, которая осуществляет эффективный контроль на этой территории, чтобы гражданка Грузии была немедленно освобождена», — заявил Залкалиани.

Между тем депутаты парламентского большинства со ссылкой на омбудсмена Грузии сообщают, что Майя Отинашвили в Цхинвале подвергается насилию. Они со своей стороны обращаются к международным наблюдателям и призывают их перепроверить эту информацию и сообщить о состоянии Отинашвили.

37-летняя Майя Отинашвили, известная в Грузии как гражданская активистка и борец против «оккупации» грузинских территорий, 29 сентября была задержана по обвинению в незаконном пересечении границы с Южной Осетией в Ахалгори (Ленингори). По информации Комитета государственной безопасности Южной Осетии, Отинашвили помогала гражданам Грузии и Южной Осетии незаконно пересекать границу взамен за определенную сумму. Лениногорский районный суд 2 октября вынес ей меру пресечения в виде двухмесячного предварительного заключения. В Грузии с этими обвинениями не согласны и заявляют, что Майя Отинашвили несуществующую границу незаконно пересекать не могла. Как известно, Грузия не признает независимость Южной Осетии так же, как и Абхазии, и продолжает считать их частью своей территории. Независимость этих республик признала Россия после августовской войны 2008 года, которую, согласно заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, начала именно грузинская сторона.