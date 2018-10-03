Экс-глава Хакасии Зимин поддержал назначение врио губернатора

Абакан, , 18:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин принял отставку Виктора Зимина с поста главы Хакасии. Об этом сегодня, 3 октября, Зимин сообщил на своей странице в соцсети.

«Уважаемые земляки! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, приняв мою отставку, назначил временно исполняющего обязанности главы Хакасии Михаила Владимировича Развожаева. Дорожу нашей любимой республикой и полностью поддерживаю это важное государственное решение», — написал теперь уже бывший руководитель региона.

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По его словам, нужно сделать всё для того, чтобы продолжающийся в регионе выборный процесс «не отразился на решении первоочередных вопросов и задач».

«От всей души благодарю вас, дорогие земляки, за совместную работу, за помощь и поддержку, и за те многие, нужные и полезные дела, которые за предыдущие годы мы сделали вместе с вами», — резюмировал Виктор Зимин.

О своих дальнейших планах он не сообщил.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, единоросс Виктор Зимин руководил Хакасией с 2009 года. 9 сентября 2018 года он не сумел выиграть выборы главы республики, заняв второе место с результатом 32,42% голосов. Первое место занял кандидат от КПРФ Валентин Коновалов (44,81%). Зимин и Коновалов должны были побороться за губернаторское кресло во втором туре 23 сентября, однако Зимин с выборов снялся. После этого соперником коммуниста стал кандидат от КПРФ Андрей Филягин, получивший 9 сентября третий результат. Повторное голосование назначили на 7 октября, но 2 октября стало известно, что и Филягин с выборов снялся. Четвёртое место в первом туре занял кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, он написал заявление об участии во втором туре. А если и он откажется, то будет проводиться голосование по одной кандидатуре.

3 октября врио главы Хакасии был назначен уроженец Красноярского Михаил Развожаев, который с 2014 года занимал пост заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа. Примечательно, что, по словам Владимира Путина, Развожаев прибыл в Хакасию на месяц, чтобы проконтролировать ситуацию в регионе, где в настоящее время продолжается выборный процесс. В том числе одна из задач врио — помочь провести в республике «чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы». Впоследствии чиновник может вернуться в Москву.

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