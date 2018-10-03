Слуцкий: США прикрываются обвинениями РФ, чтобы выйти из ДРСМД

Москва, , 18:08 — REGNUM Обвинения РФ в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) со стороны США могут служить прикрытием для выхода американской стороны из соглашения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Накануне постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон обвинила Россию в нарушениях ДРСМД.

«НАТО с подачи США продолжают расшатывать базу под ДРСМД. Россию пытаются выставить виноватой в якобы несоблюдении договора исключительно из североатлантической солидарности», — заявил Слуцкий.

При этом, по его словам, доказательств вины РФ никто не приводит, а аргументы российской стороны не принимаются во внимание.

«Все это может быть элементарной ширмой для возможного выхода США из ДРСМД или других весьма опасных и агрессивных действий американской администрации. Между тем, разрыв договора чреват крайне негативными последствиями», — отметил Слуцкий.

Так, например, если договор будет нарушен, то возникает риск, что договор о Стратегических наступательных вооружения также не будет продлён.

«Таким образом, по сути, весь режим нераспространения ядерного оружия, к сожалению, может уйти в историю. Мы не имеем права это допустить», — подчеркнул Слуцкий.

Он особо отметил, что в сохранении ДРСМД должны быть в равной степени заинтересованы и РФ, и США, чтобы обеспечить мирное и стабильное существование граждан всех стран.