Выборы в свердловское Заксобрание: льготы получат пять партий

Екатеринбург, , 18:05 — REGNUM В Свердловской области представители пяти партий смогут участвовать в выборах депутатов регионального Заксобрания без сбора подписей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

В список вошли КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Единая Россия» и «Справедливая Россия», уточнили в комиссии.

Выборы нового Заксобрания пройдут в сентябре 2021 года. При этом в некоторых муниципалитета на местных выборах перечень более широкий. В Невьянском городском округе к пятёрке счастливчиков добавились «Патриоты России», в Рефтинском — «Родина», в Белоярском — «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России».

Кроме того, в Арамиле, Берёзовском и Верхотурье в выборах без подписей может участвовать партия «Родина».