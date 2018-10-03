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Выборы в свердловское Заксобрание: льготы получат пять партий

Политика

Новый состав Заксобрания будет избран в 2021 году

Екатеринбург, 3 октября 2018, 18:05 — REGNUM  В Свердловской области представители пяти партий смогут участвовать в выборах депутатов регионального Заксобрания без сбора подписей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

В список вошли КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Единая Россия» и «Справедливая Россия», уточнили в комиссии.

Выборы нового Заксобрания пройдут в сентябре 2021 года. При этом в некоторых муниципалитета на местных выборах перечень более широкий. В Невьянском городском округе к пятёрке счастливчиков добавились «Патриоты России», в Рефтинском — «Родина», в Белоярском — «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России».

Кроме того, в Арамиле, Берёзовском и Верхотурье в выборах без подписей может участвовать партия «Родина».

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Политическая жизнь Урала
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