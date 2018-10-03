Столтенберг: НАТО создает структуры наступательных кибернетических сил

Брюссель, , 18:04 — REGNUM Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс создаст специальные структуры для наступательных кибернетических сил. Об этом Столтенберг заявил сегодня, 3 октября.

По его словам, Североатлантический альянс создает систему кибернетических сил, в которую планируется включить национальные элементы. Эти силы могут быть задействованы при проведении наступательных операций.

Он пояснил, что такое решение связано с тем, что НАТО наблюдает существенное увеличение количества и опасности кибератак.

«Поэтому мы нарастили свои кибернетические возможности как для защиты информационных сетей НАТО, так и для помощи странам альянса по защите их национальных сетей», — сказал Столтенберг.

Генсек также констатировал, что в ближайшем будущем применение кибератак для вмешательства во внутриполитические дела станет повсеместным, Соотвественно военный блок должен реагировать на это.