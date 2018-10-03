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Путин: После ликвидации ИГ* в Сирии не должно быть иностранных войск

Политика

* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Путин: После ликвидации ИГ* в Сирии не должно быть иностранных войск
Иллюстрация: Onedio.com
Сирийская армия

Москва, 3 октября 2018, 17:38 — REGNUM  После победы над террористами на территории Сирии не должно оставаться иностранных вооруженных сил, заявил 3 октября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Российской энергетической недели».

По словам президента России, на территории Сирии борьба с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществляется при сотрудничестве с «американскими партнерами», но по мере ликвидации террористических структур исчезает обоснование иностранного военного присутствия в этой стране.

«Что, на мой взгляд, можно сделать и к чему мы все должны стремиться? Мы должны стремиться к тому, чтобы вообще никаких войск иностранных третьих государств на территории Сирии не было. Вот к этому и нужно двигаться», — сказал Владимир Путин.

«Включая Россию, и если это будет принято на уровне правительства Сирийской Арабской Республики», — ответил президент России на вопрос о перспективах присутствия российских военных в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США находятся на территории Сирийской Арабской Республики без разрешения законного правительства этой страны и без мандата ООН.

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Международное урегулирование по Сирии
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