Депутаты муниципалитета Ярославля о новом мэре: при чем тут наше мнение?

Ярославль, , 17:30 — REGNUM Депутаты муниципалитета Ярославля не видят проблемы в том, что смена главы города произошла без их участия. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 октября мэр Владимир Слепцов официально сложил с себя полномочия. На заседании муниципалитета он попрощался с депутатами, не сказав, кто будет работать вместо него. Своим заместителем, который будет исполнять обязанности мэра, он назначил экс-главу Переславля Владимира Волкова.

Я отношусь к этому нормально, поскольку по регламенту нам не обязаны представлять назначенного заместителя мэра, так как он не является первым заместителем. Но я отрицательно отношусь ко всей этой ситуации, потому что у меня есть множество вопросов для чего это было сделано, какая цель и чем это назначение будет лучше того, что было», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Дмитрий Петровский.

Не смущает процедура смены власти и депутата Александра Дегтярева.

Волков приступит к работе завтра, вот тогда его и представят. Он назначенец, при чем тут мнение депутатов? А наше мнение будут спрашивать через 3 месяца. Будет создана конкурсная комиссия, которая будет рассматривать, как работает человек, как справляется со своими обязанности», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Александр Дегтярев.

Дегтярев полагает, что говорить о какой-либо самостоятельности городской власти сегодня не приходится по объективным причинам.

«Дело в том, что у города большие финансовые проблемы и без тесного взаимодействия с правительством области эти проблемы не решить. Вот поэтому так все лояльно и происходит», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Дегтярев.

Депутат муниципалитета, директор принадлежащего городу «Ярославльзаказчика» Дмитрий Волончунас также не видит смысла в излишних реверансах перед представительной властью.

«Представлять или не представлять нового заместителя — прерогатива мэрии, и должность, на которую он назначен, не называется первый заместитель, а поэтому она не требует согласования с депутатами. Сегодня мы уже с ним встречались и начнём работать в рабочем русле», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Дмитрий Волончунас.

Судя по всему, назначение Владимира Волкова на пост мэра (которое все же требует голосование депутатов) также не вызовет каких-либо проблем.

Читайте ранее в этом сюжете: Будущий и.о. мэра Ярославля Владимир Волков: главное — отопительный сезон