МИД Македонии отверг предложение РФ обсудить переименование страны в СБ ООН

Скопье, , 17:29 — REGNUM МИД Македонии отреагировал на заявление российского внешнеполитического ведомства о необходимости обсуждения соглашения между Скопье и Афинами в Совете Безопасности ООН.

В обнародованной 3 октября позиции МИД Македонии указывается, что СБ ООН не должен ни обсуждать, ни принимать каких-либо решений по соглашению о переименовании бывшей югославской республики, но будет лишь проинформирован о достигнутых сторонами договорённостях.

Отмечается, что в заключённом договоре между Македонией и Грецией предусмотрена следующая процедура его имплементации: после внесения изменений в Конституцию Македонии и ратификации соглашения Скопье и Афинами генеральный секретарь ООН должен будет довести до сведения Совета Безопасности, что многолетний спор урегулирован по взаимному согласию обеих сторон. При этом каких-либо обсуждений данного вопроса в СБ ООН не запланировано.

Напомним, после признания несостоявшимся из-за низкой явки референдума о переименовании Македонии 30 сентября МИД России призвал вынести соглашение между Македонией и Грецией на обсуждение Совета Безопасности ООН, напомнив о соответствующей резолюции СБ ООН от 1993 года.

По мнению российской стороны, соглашение между Афинами и Скопье не отвечает международному праву, а референдум в Македонии продемонстрировал отсутствие широкой общественной поддержки данной сделки.

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