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Постпред Крыма назвал ЕС главным нарушителем прав человека на полуострове

Политика

Запрет на посещение стран Европы для ряда крымчан подтверждает этот факт

Симферополь, 3 октября 2018, 17:27 — REGNUM  Европейский союз является одним из главных нарушителей прав человека в Крыму, отказывая жителям полуострова посещать страны ЕС. Такое мнение 3 октября журналистам высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов. По его словам, некоторые документы ЕС доказывают этот факт:

«В Крыму есть большие национальные общины, члены которых лишены права выезжать к своим семьям, родственникам, и это прямое и грубейшее нарушение Европейским союзом прав граждан», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Георгия Мурадова, западное сообщество ведёт открытую войну по отношению к российскому Крыму, при этом представители его руководящих структур ни разу не приехали на полуостров, чтобы убедиться в искренности выбора крымчан в 2014 году.

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