Турчинов призвал ВСУ к готовности «отразить наступление России»

Киев, , 17:23 — REGNUM Сегодня, 3 октября, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов посетил флагманы бронетанковой промышленности Украины — Харьковский бронетанковый завод им. Малышева и Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова.

Как сообщает пресс-служба СНБО, на бронетанковом заводе состоялась торжественная передача ВСУ модернизированных танков Т-80, Т-64БВ, БТР-4 нового поколения, а также грузовой техники. По словам Турчинова, танки прошли глубокую модернизацию и переоснащение. При этом на боевые машины установлена «автоматическая система управления огнем с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и комплексом управляемого вооружения».

Он сообщил, что уровень защиты и конструктивные изменения, внесенные с учетом использования БТР-4 в боевых условиях, «сделали ее одной из самых эффективных боевых машин в ВСУ».

«С начала года украинскими предприятиями в соответствии с государственного оборонного заказа было произведено и модернизировано более двух тысяч единиц вооружения и военной техники», — рассказал Турчинов.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что украинская армия должна быть готова к возможным боевым действиям со стороны РФ.

«Вдоль украинской границы мы можем наблюдать активные попытки развернуть дополнительные военные подразделения. По количеству они уже сопоставимы с теми, которые были в 2014 году, когда Госдума принимала решение о введении войск, поэтому это очень серьезная угроза. Новые подразделения, которые они разворачивают на нашей границе, не только демонстрация сил, это очень дорого. Они могут быть использованы для ведения активных боевых действий. Мы должны это понимать, и быть к этому готовы», — добавил Турчинов.

Он также пообещал «адекватно отвечать» на «возможную агрессию России в Азовском море».

«Мы сейчас укрепляем потенциал и военное присутствие в Азовском море, чтобы противостоять российской провокации в этом регионе… Мы будем усиливать свои позиции, в том числе на любую агрессию мы постараемся адекватно отвечать», — пообещал Турчинов.

Как сообщалось, 21 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в проекте бюджета Украины на 2019 год правительство заложило средства для повышения зарплат военным и силовикам на 30−40%. Он сообщил, что минимальная зарплата украинского военного будет повышена до 10 тыс грн (356 долл), а сотрудника полиции и Нацгвардии — до 9 тыс грн (320 долл).

«Предусмотрено повышение зарплат в сфере безопасности и обороны для военных — 10 тыс грн., для полиции и Нацгвардии — 9 тыс грн минимальной зарплаты. Будет сделан перерасчет зарплат. Финансирование сектора национальной безопасности и обороны осуществляется согласно решению Совета национальной безопасности и обороны… Вопрос финансирования украинской армии, украинских военных, модернизация вооружений — это самые важные приоритеты в нашей стране. Но одновременно мы помним и о бюджетной сфере, о наших социальных обязательствах», — заверил Гройсман.

Премьер-министр также отметил, что правительство заложило 7,466 млрд долл на финансирование сектора безопасности и обороны, что 1,069 млрд долл больше, чем в прошлом году.

Напомним, в 2018 году Киев увеличил финансирование министерства обороны до86 млрд грн (3,043 млрд долл), что на 25% больше по сравнению с 2017 годом. Из них на обеспечение деятельности ВСУ и подготовку войск выделено 60 млрд грн (2,123 млрд долл).