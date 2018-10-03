Западное сообщество ведёт открытую войну против Крыма – постпред президента

Симферополь, , 17:18 — REGNUM Судя по тому, сколько предпринято действий против Крыма, становится ясно, что западное сообщество ведёт открытую войну по отношению к российскому полуострову. Такое мнение на брифинге по теме «Крымская тема в ООН» 3 октября высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Несмотря на все приглашения посетить полуостров, представители Европы не хотят приезжать, руководствуясь очень простыми вещами, — что им в Киеве расскажут, то они и пишут в резолюции», — заявил Мурадов.

Однако, по его словам, в этом году на заседании ОБСЕ в Варшаве крымская тема была широко воспринята международным сообществом и вызвала большой негативный резонанс со стороны киевских националистов.

«В этом году мы совершили определённый прорыв. На варшавской площадке голос Крыма был услышан, прежде всего, с точки зрения того, как системно и глубоко нарушаются права человека, права крымчан западными и украинскими оппонентами», — подчеркнул Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые после воссоединения с Россией, о проблемах Республики Крым, связанных с санкциями, а также с транспортной и водной блокадами, заговорили на сессии Совета ООН по правам человека.

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