«Минский процесс зашёл в тупик» — эксперт

Киев, , 17:16 — REGNUM Переговоры с Россией о завершении войны на Донбассе в рамках Минского процесса зашли в окончательный тупик. Об этом 3 октября написала на своей странице в Фейсбук украинский политтехнолог Тарас Березовец, комментируя выход второго президента, представителя Украины Леонида Кучмы из трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).

«Выход Леонида Кучмы из трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу как нельзя лучше иллюстрирует аргумент, что Минский процесс мёртв. Как бы мы не относились к роли Кучмы в историческом контексте, его участие в переговорах в столице Беларуси объективно было в интересах Украины. В силу своего прошлого и отношения со стороны россиян Кучме удавалось сгладить многие острые углы, которые были под силу только ему. Кроме того, при всей своей одиозности Кучма всегда обладал политическим чутьем. И значит, если такой старый лис как он, решил порвать с Минским процессом, значит, всё зашло в окончательный тупик», — отметил Березовец.

По его словам, Кремль «потерял управление над процессом и не знает, как выйти из сложившейся ситуации».

«Точкой невозврата стало назначение псевдовыборов в фейковых республиках ЛДНР на 11 ноября. Кремль пошел на этот шаг не от хорошей жизни… Назначение псевдовыборов в Л/ДНР это именно отчаянная попытка добиться эскалации внутри Украины и одновременно шантаж Запада, который касается возможного официального признания ЛНР и ДНР и даже включения в состав РФ», — добавил Березовец.

Как сообщалось, 2 октября в Минске прошло очередное заседание трехсторонней контактной группы (Россия-Украина-ОБСЕ). В этот день представитель Украины в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу. 28 сентября Кучма заявил, что завершит работу в ТКГ, когда достигнет критического возраста.

«Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там работал, и уйти, дать возможность поработать другим», — сказал Кучма.

Напомним, на 11 ноября в Донецке и Луганске назначены выборы.