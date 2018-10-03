Для параллельной реальности Украины и Пашинин в качестве «жертвы» сойдет

Москва, , 17:03 — REGNUM Убийства и самоубийства разных беглецов из России случаются на удивление регулярно и, видимо, у актера Анатолия Пашинина вполне хватило ума это понять, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее Пашинин заявил, что сотрудники СБУ следят за ним и прослушивают его телефон, а он провоцирует их, говоря в трубку «чудовищные вещи». Он также утверждает, что агент СБУ приходил к нему и провоцировал на самоубийство. В СБУ его заявления назвали «странными».

Начнем с того, что повышенное внимание к заявлениям некоего киноактера само по себе ненормально. Пашинин решил переквалифицироваться из второразрядного деятеля киноиндустрии в рядового участника карательных мероприятий — скатертью дорога.

Кинематограф не понес невосполнимой утраты, да и ВСУ с нацбатами никакого ценного ресурса не получили. Ну да бог с ним, с кинематографом.

Убийства и самоубийства разных беглецов из России случаются на удивление регулярно. Особенно если эти беглецы в той или иной степени «засвечены» в СМИ.

Схема всегда одинакова: сначала заинтересованная сторона снимает сливки с громких заявлений этого персонажа, затем пытается сделать его элементом влияния на российское общество, а если ни то, ни другое не удается — беглец и борец с «кровавым режимом» хорошо подойдет на роль сакральной жертвы.

Примеры таких судеб приводить не буду, они всем хорошо известны.

Конечно, Пашинин не великая фигура и его смерть от «руки Кремля» мало кого впечатлит, но для параллельной реальности Украины сойдет и Пашинин. Не исключено, что у него хватило мозгов это понять.

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