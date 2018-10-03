В Еврокомиссии назвали правительство Италии «евроскептиками и ксенофобами»

Рим, , 17:01 — REGNUM Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московичи назвал правительство Италии «евроскептическим и ксенофобским», сообщает Il Fatto Quotidiano в среду, 3 октября.

Как в вопросах, связанных с миграцией, так и в вопросах, связанных с бюджетом, Италия «пытается уклониться от исполнения своих обязательств», считает еврокомиссар.

Он также отметил появление в центральной Европе «оси антилибералов и националистов», которая действует «под предводительством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана» и угрожает будущему ЕС.

Последнее замечание Московичи указывает на цель его заявлений: выборы в Европарламент в мае 2019 года, которые нынешние власти ЕС рискуют проиграть «евроскептикам».

Сторонники итальянского правительства полагают, что оба упрека Московичи — из разряда «с больной головы на здоровую».

В вопросах, связанных с нелегальной миграцией, Евросоюз полностью устранился от исполнения своих обязанностей, ограничив свою активность критикой Италией за ее стремление снизить поток нелегальной миграции. «Ксенофобией» тут называется желание остановить бизнес по доставке мигрантов и все его негативные последствия.

Аналогичным образом проект бюджета Италии на 2019 год не нарушает формальных норм ЕС. Дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП, правительство Италии утвердило показатель 2,4% ВВП. Поскольку у Италии большой госдолг, то еврокомиссары вправе рекомендовать не наращивать бюджет, но вряд ли все это можно назвать «уклонением от обязательств».

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