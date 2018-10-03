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Назначен новый руководитель УФСИН по Калининградской области

Политика

Им стал бывший глава УФСИН по Республике Алтай

Калининград, 3 октября 2018, 16:43 — REGNUM  

Губернатору Калининградской области Антону Алиханову сегодня, 3 октября, был представлен новый руководитель управления федеральной службы исполнения наказаний РФ по Калининградской области Алексей Чириков. Указ о назначении Чирикова на эту должность был подписан 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства Калининградской области.

До этого он руководил УФСИН России по Республике Алтай. С 1996 года проходил службу на различных должностях в уголовно-исполнительной системе.

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