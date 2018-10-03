Нужны новый формат и место для проведения переговоров по Донбассу — эксперт

Киев, , 16:39 — REGNUM Минский формат переговоров, как и минские соглашения, исчерпали себя ещё 1 января 2016 года, поскольку именно к этой дате формально действовали договоренности. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке украинский политик, бывший участник переговоров в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Роман Безсмертный.

«Минск» исчерпал себя. Эпоха Минских переговоров завершилась еще 1 января 2016, поскольку именно к этой дате формально действовали договоренности. Именно с тех пор переговоры превратились в политическую жвачку. Я понимал бесперспективность этого процесса, поэтому вышел из него весной 2016 года», — отметил Безсмертный.

Он назвал выход представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы из Минского процесса еще одним свидетельством «непродуктивности этих переговоров».

«Очевидно, что решение принято. И поскольку миссия проходила на волонтерских началах, то сложно говорить, что она может быть изменена. Второе. Информация о возможном выходе Кучмы крутилась несколько последних дней. Этого было достаточно, чтобы появилась хоть какая-то реакция с Банковой. Ничего такого не произошло. Третье. Все последние события и заявления вокруг Минского процесса указывают на напряжение и непродуктивность этих переговоров. Особенно когда речь идет о прекращении обстрелов или освобождении незаконно удерживаемых, заложников», — добавил Безсмертный.

Политик также призвал стороны конфликта на Донбассе начать новый формат переговоров и перенести его в новое место.

«Я удивляюсь терпению тех, кто еще летает на переговоры в Минск. Нужен новый формат и новое место для проведения переговоров по Донбассу. Я это подчеркиваю с 2016 года!», — подытожил Безсмертный.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Минске прошло очередное заседание трехсторонней контактной группы (Россия-Украина-ОБСЕ). В этот день представитель Украины в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в ТКГ.

Напомним, в сентябре постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко и первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко заявили о необходимости перенести переговоры по Донбассу из Минска на другую площадку.