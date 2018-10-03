В уголовно-исправительной системе Казахстана арестованы двое руководителей

Астана, , 16:32 — REGNUM В Астане начальник отдела комитета уголовно-исправительной системы (КУИС) МВД задержан по подозрению в получении взятки, сообщает 3 октября издание Informburo со ссылкой на официального представителя МВД Алмаса Садубаева.

Подозреваемый был задержан при получении денег за перевод осужденного в исправительное учреждение в другой город и создание благоприятных условий содержания.

Садубаев добавил, что за создание «особых условий» осужденным задержаны также начальник учреждения департамента (УИС) по Мангистауской области и его заместитель.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Алмас Садубаев заявил, что в Алма-Ате был задержан начальник следственного изолятора по подозрению в получении взятки за организацию незаконных свиданий и благоприятных условий содержания в следственном изоляторе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане за взятку арестовали начальника следственного изолятора