Жить лучше не стали: почему Кокорин не смог изменить Зауралье

Марина Перова, , 04:33 — REGNUM

В Курганской области главное событие — отставка губернатора и назначение его временного преемника. Алексей Кокорин, который руководил Зауральем с февраля 2014 года, всего немного недотянул до конца своего срока. О надеждах, которые питали зауральцы в 2014 году, о разочарованиях и об итогах — в материале ИА REGNUM.

Надежды

Алексей Кокорин возглавил Курганскую область в качестве врио губернатора 14 февраля 2014 года. Именно в этот день президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий указ. Тем же документом был отправлен в отставку прежний губернатор Олег Богомолов, который руководил областью 18 лет. Основанием стало его личное заявление.

Кокорину предстояло пройти через выборы, то есть заручиться поддержкой земляков. При Богомолове Курганская область была депрессивной. Жители региона с надеждой смотрели на нового руководителя, ожидая перемен к лучшему. Позитивно сказалась на репутации Кокорина в регионе и его работа в качестве главы администрации Шадринска — второго по значимости города в Зауралье.

25 августа 2014 года, ещё в качестве врио, он побывал у Владимира Путина, доложил ему обстановку, поделился планами. Надо сказать, планы были большие. Глава Зауралья отметил, что пора остановить отток населения из региона, вернуть людей туда, где они родились, чтобы они здесь же и работали. «Это и дополнительные налоговые поступления», — отмечал Кокорин.

Планами о том, как возвращать людей в регион, глава области тоже поделился с президентом. На тот момент в регионе шло строительство трёх индустриальных парков, двух в Кургане и одного в Шадринске. Также под очень крупный областной бизнес-инкубатор реконструировалось одно из зданий. Плюс к этому детально разработали дорожную карту по инвестиционной привлекательности области. Привлечению инвестиций Кокорин уделял первостепенное значение. Что вполне объяснимо. И даже доложил Владимиру Путину об успехах. Интерес к региону проявили инвесторы из Китая, отобрали несколько интересных, на их взгляд, проектов. Инвесторы также зашли на Шадринский телефонный завод.

«Пока 300 тысяч долларов они проинвестировали. Пусть это немного, но это первый этап по захождению, партнёрские отношения с ними выстраиваются», — обнадёживающе заявил президенту Алексей Кокорин.

В условиях кризиса

14 сентября 2014 года состоялись выборы. Алексей Кокорин набрал 84,87% голосов. Казалось, впереди безоблачные пять лет.

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Но всё оказалось не так просто. Уже в октябре он столкнулся с серьёзным испытанием. На 23 октября было убрано лишь 59% зерновых. Через некоторые время стало ясно, что 25% зерновых погибли под снегом.

Правительство Зауралья объявило о режиме ЧС. Аграриям выплатили компенсации из расчёта 500−520 рублей за гектар.

Свою негативную лепту внёс и кризис. Напомним, во второй половине 2014 года рубль сильно обесценился. В первый же год пребывания Алексея Кокорина в должности инфляция на потребительском рынке Зауралья составила 12%, причём цены на продовольствие увеличились на 18%, так что стоимость минимального набора продуктов питания достигла 3156,01 рубля. Денежные доходы населения сократились на 2,2% — зауральцы сразу это почувствовали, так как ранее процесс шел обратный: в 2013 году реальная заработная плата населения увеличилась на 6,9%.

В 2015 году индекс промышленного производства сохранялся на прежнем уровне, на 107,5% вырос индекс производства сельхозпродукции, а вот по части строительства произошел обвал: сокращение объёмов составило 28%. Рядовые зауральцы затянули пояса: инфляция достигла 14%, а доходы населения снизились на 11,5% к уровню 2014 года, число безработных увеличилось на 13,3%, оборот розничной торговли снизился на 12,6%, на 6% сократились собственные доходы бюджета.

В 2016 году продолжилось падение оборота розничной торговли — он снизился еще на 8,3%, доходы — на 3,2%, цены выросли на 5,6%. При этом удалось значительно снизить дефицит бюджета — он составил 1,87 млрд рублей.

В 2017 году начался рост объемов строительства — на 8,8%, наметился подъем в торговле, на 13,3% сократилась безработица, замедлился рост цен, на 3,1% увеличилась зарплата. Однако у жителей области уже сложилось стойкое ощущение бесперспективности региона: миграция продолжала расти. За 2017 год население региона сократилось на 7,7 тысячи человек и на 1 декабря 2017 года составило 846,4 тысячи.

Остановить отток людей из региона удалось только временно: миграционная убыль населения за 11 месяцев 2014 года снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 23,4%. Но потом миграция возобновилась. На фоне падения уровня жизни этот процесс был вполне закономерен.

Почему не пришли инвесторы

В 2018 году Курганская область в некотором смысле воспряла духом. 16 марта 2018 года у региона появились территории опережающего социально-экономического развития — в городе Далматово и рабочем поселке Варгаши. На них возлагались большие надежды, в совокупности ТОСЭР должны были привлечь более 2 млрд рублей инвестиций и создать порядка 500 рабочих мест. Правда, первый резидент зашел в Варгаши только в начале сентября 2018 года, и пока вложения далеки от планов.

Плюс к этому бюджет региона за шесть месяцев 2018 года выбрался из вечного дефицита: профицит составил 800 миллионов рублей. Госдолг, достигший цифры 16 586 948 рублей, на протяжении 2018 года не сокращался, но и не увеличивался. Замедлился рост инфляции — как и в целом по стране.

И всё же к 2018 году можно было констатировать — многое из анонсированного Алексеем Кокориным в 2014 году не стало реальностью. Снижения тарифов на электроэнергию удалось добиться только спустя несколько лет: цены для населения уменьшились на 19% к 1 июля 2017 года. Однако для юридических лиц электроэнергия по-прежнему остаётся самой дорогой в округе, а это не привлекает инвесторов. Добавим, что 2 октября уже 2018 года состоялась встреча полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова с представителем АО «Корпорация СТС» (поставщик электроэнергии предприятиям). Речь шла о тарифах и инвестпривлекательности региона.

Другие анонсированные в 2014 году проекты также реализовывались медленнее и в меньшей степени, чем планировалось, если реализовывались вообще. Так, первый индустриальный парк открылся в Кургане 22 июня 2016 года на площадях бывшего КЗКТ, остальные находятся в стадии проектирования. А Шадринский телефонный завод, на котором предполагалось выпускать продукцию в сотрудничестве с Китаем, был признан банкротом в 2017 году.

Была ли возможность?

Судя по цифрам, сделать жизнь в Зауралье лучше Алексею Кокорину не удалось, но и хуже она не стала. Была ли у губернатора возможность добиться позитивных сдвигов?

У многих политологов мнение на сей счёт однозначное. По их словам, Кокорин был не самым плохим губернатором. Дело в регионе. У Курганской области нет ни промышленности, ни природных ресурсов. Поэтому следующий губернатор вряд ли сможет добиться больших успехов, чем Кокорин, считают политологи.

Депутат Курганской облдумы Борис Шалютин в свою очередь полагает, что Кокорину за четыре года было нереально восстановить область после 18-летнего правления Олега Богомолова. Сложность работы в Курганской области отметил и зампредседателя зауральского парламента Евгений Кафеев, подчеркнув, что Алексей Кокорин работал на благо региона, как мог.

Но есть и другие мнения. Депутат облдумы Василий Кислицын считает, что у экс-губернатора нет стратегического мышления. Поэтому, полагает Кислицын, он смог только привлечь людей программой, а вот реализовать её потенциала не хватило.

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Жители региона в соцсетях оставляют противоречивые комментарии к новостям о смене власти в Зауралье. В основном люди рады и ждут перемен к лучшему, а также ругают Алексея Кокорина за бездействие. Хотя находятся и защитники. Основной посыл граждан совпадает с комментарием Шалютина: ничего плохого экс-губернатор не сделал. С одним дополнением: но и ничего хорошего.

В целом можно сказать, что Кокорин искренне хотел улучшить жизнь в регионе. Более того, в ноябре 2014 года он отказался от положенных ему по закону льгот, среди которых были единовременная денежная выплата на санаторно-курортное лечение, возмещение расходов по проезду к месту проведения отпуска и обратно и единовременная выплата в случае отставки по собственному желанию. Это было сделано для экономии средств бюджета. То же самое он предложил сделать депутатам областной думы. И депутаты его поддержали.

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Видимо, не его вина, что не сложилось. Обстоятельства оказались сильнее. Сейчас в регионе ждут временно исполняющего обязанности губернатора. Им, напомним, назначен вице-губернатор Тюменской области Вадим Шумков. По данным местных СМИ, новый глава региона приедет в Курган 4 октября.

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