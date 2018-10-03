Бомбить территорию Сирии Израилю станет сложнее — эксперт

Москва, , 16:12 — REGNUM Продолжать воздушные и ракетные удары по территории Сирии Израиль, в принципе, сможет и после появления там российских зенитно-ракетных комплексов С-300. Техническая возможность для таких ударов у Израиля останется, хоть и существенно сузится, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Тель-Авив недоволен поставкой российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию. Однако у Тель-Авива нет возможности изменить свой курс — авиаудары по сирийской территории продолжатся.

Воздушные пространства Израиля, Сирии и Ливана очень небольшие для скоростей современной боевой авиации. К тому же ВВС Израиля очень любят использовать для захода на цели нейтральные воздушные пространства.

Не стоит забывать, что удар по сопредельной территории самолеты могут нанести, не выходя за пределы границ своего государства, тем более что ВВС Израиля располагают подавляющим техническим превосходством над своими соседями.

Кроме того, не исключено заключение новых соглашений с российскими военными. Напомним, строго соблюдающим эти условия американцам летать над Сирией до сих пор не воспрещают.

Тем не менее израильские военные теперь столкнутся с рядом трудностей. Во-первых, район международных вод Средиземноморья, над которым израильские самолеты свободно готовились к боевым заходам в воздух Сирии, будет заблокирован радиоэлектронным подавлением навигации и связи, которое обещало Минобороны РФ.

Во-вторых, тактико-технические характеристики С-300 не позволят израильским пилотам уклоняться от поражения теми довольно простыми маневрами, которых им хватало ранее.

Подводя итог, можно сказать следующее: воздушные операции Израиля против объектов на сирийской территории возможны, но условия их проведения заметно усложнились.

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