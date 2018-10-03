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ЛНР: Порошенко обостряет обстановку в Донбассе перед выборами

Политика

Количество провокаций со стороны ВСУ увеличилось в несколько раз

ЛНР: Порошенко обостряет обстановку в Донбассе перед выборами
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Масла в огонь

Луганск, 3 октября 2018, 16:07 — REGNUM  Перед президентскими выборами на Украине действующий глава государства Петр Порошенко нагнетает обстановку в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 3 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, количество провокаций на линии фронта со стороны ВСУ увеличилось в несколько раз за последнее время. Марочко отметил, что таким образом киевская хунта пытается отвлечь граждан Украины от реальных проблем в стране. Подполковник добавил, что на все угрозы со стороны ВСУ Народная милиция ЛНР отвечает своевременно.

Напомним, выборы президента на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

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