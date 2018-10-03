Япония направила спасательную группу в Индонезию

Токио, , 16:04 — REGNUM Японское правительство направило группу по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезию, чтобы помочь преодолеть последствия землетрясения и цунами в регионе, сообщает Sindonews.

Согласно заявлению посольства Японии в Джакарте от 3 октября 2018 года, группа по борьбе со стихийными бедствиями состоит из подразделения сил самообороны Японии. Правительство Японии также отправило палатки и водоочистители в Центральный Сулавеси.

«Япония предоставила гуманитарную помощь (палатки, водоочистители и генераторы) стоимостью около 3 млрд рупий в рамках дружеских отношений между двумя странами», — говорится в пресс-релизе посольства Японии.

Ожидается, что подразделения сил самообороны Японии будут осуществлять гуманитарную деятельность, включая перевозку грузов, а также операции по оказанию помощи пострадавшим. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Великобритания также отправила специальную команду в Центральный Сулавеси. Министр международного развития Великобритании Пенни Мордонт заявила, что эксперты были направлены по просьбе правительства Индонезии.

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