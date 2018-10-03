Путин: присутствие США в Сирии противоречит уставу ООН

Москва, , 15:53 — REGNUM США нарушают устав ООН, размещая свои силы на территории Сирии без приглашения президента Башара Асада и санкции ООН. Об этом 3 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил президент РФ Владимир Путин.

Необходимо стремиться к тому, чтобы никаких военных из третьих стран в Сирии после победы над терроризмом не было. Российский военный контингент также покинет Сирию, если правительство страны примет такое решение, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем выступлении Путин также призвал не втягивать его во внутриполитические процессы в США. В противном случае Москву опять обвинят во «вмешательстве» в дела этой страны, пояснил он и попросил вернуться к теме форума — энергетике.

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