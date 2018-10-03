Украинские войска пополнились отремонтированными танками

Харьков, Украина, , 15:51 — REGNUM ВСУ получили 16 танков и пять БТР, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 3 октября УНИАН.

Согласно сообщению, Турчинов присутствовал в Харькове при передаче украинским войскам от концерна «Укроборонпром» 16 танков Т-64 и Т-80, восстановленных на Харьковском бронетанковом заводе, и пяти БТР-4, изготовленных в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова. Во время передачи техники был также проведен мини-парад, на котором показали танк «Оплот», РСЗО «Верба», БТР-4МВ1 и другую технику.

Напомним, об украинской военной технике в негативном ключе отзываются многие эксперты. В частности, миномет «Молот» вместо того, чтобы стрелять по цели, взрывается в руках солдат.