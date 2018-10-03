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Верховный суд Казахстана отклонил жалобу осужденного за лжетерроризм

Политика

Решение было принято 27 сентября

Верховный суд Казахстана отклонил жалобу осужденного за лжетерроризм
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Отказ

Астана, 3 октября 2018, 15:54 — REGNUM  Верховный суд Казахстана отказал Юрию Паку, осужденному на два года за телефонный терроризм, в кассационном ходатайстве. Об этом 3 октября сообщает супруга осужденного Ольга Пак на своей странице в Facebook.

«27 сентября в Верховном суде приняли решение отказать в нашем кассационном ходатайстве (точную юридическую формулировку пока не знаю)», — написала Пак.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2016 года Юрий Пак был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в лжетерроризме. По версии следствия, 14 апреля 2015 года учитель, находясь на рабочем месте, позвонил по телефону экстренной службы и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе.

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Телефонный терроризм
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