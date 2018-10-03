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Путин рассказал о колоссальной ошибке США

Политика

Американские партнёры «сами пилят сук, на котором сидят»

Путин рассказал о колоссальной ошибке США
Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР
«Ошибки надо смывать кровью!»

Москва, 3 октября 2018, 15:42 — REGNUM  Соединённые Штаты сами подрывают доверие к доллару как к резервной валюте. Такое заявление сегодня, 3 октября, в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели в Москве сделал президент РФ Владимир Путин.

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«Мне кажется, что наши американские партнёры подрывают доверие к доллару как к универсальной, по сути, единственной на сегодняшний день, резервной валюте. Подрывают веру в неё, как в этот универсальный инструмент, реально пилят сук, на котором сидят», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что этим США совершают колоссальную стратегическую ошибку.

Ранее по теме: Правительство РФ готовится к отказу от доллара — СМИ

Глава ВТБ: План по отказу от доллара поддержал Путин

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ готовится к отказу от доллара США при расчётах со странами Евросоюза, ЕАЭС и с Китаем. Как заявил глава ВТБ Андрей Костин, ранее предложивший ряд пунктов плана по дедолларизации экономики РФ, президент Владимир Путин в целом поддерживает этот план, однако о полном отказе от американской валюты речь не идёт.

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Экономика и бизнес в США
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