Совет Федерации одобрил закон о переходе Волгограда на новое время

Москва, , 15:38 — REGNUM Совет Федерации на заседании 3 октября одобрил закон о переходе Волгоградской области на новое время, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Члены Совета Федерации проголосовали за изменения в закон «Об исчислении времени».

«Федеральный закон вносит изменения в состав территорий, образующих часовые зоны, в результате которых Волгоградская область будет отнесена к третьей часовой зоне (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) с целью увеличения суммарного за год эффективно используемого населением светлого времени суток», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что за изменение времени в регионе жители Волгоградской области проголосовали на референдуме 18 марта. После этого депутаты Волгоградской областной думы внесли соответствующий законопроект в Госдуму, которая приняла его в окончательном чтении 27 сентября. Планируется, что переход на новое время произойдет 28 октября.

Отметим, что, по данным региональных депутатов, изменение должно положительно сказаться на условиях труда и повысить эффективность использования светлого времени суток. Кроме того, благодаря переходу на новое время в области надеются сократить потребление электричества и улучшить экономику и социальную обстановку.

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