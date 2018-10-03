Немецкая партия «Альтернатива для Германии» выпустила необычный ролик

Берлин, , 15:51 — REGNUM Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выпустила противоречащий навешанным на нее ярлыкам предвыборный ролик, сообщает портал Journalisten Watch 3 октября.

На новом видео присутствует ряд людей разного пола, возраста, статуса и этнической принадлежности. Каждый коротко рассказывает о себе и заявляет, что состоит в партии АдГ. Ролик выпущен перед выборами в законодательные органы в Гессене и Баварии.

«Я еврей, у меня миграционное происхождение, и я в АдГ», — заявляет один из героев ролика, на котором делается акцент.

Напомним, партия АдГ трактуется в официальных немецких средствах массовой информации как праворадикальная, экстремистская и антисемитская. Правящая коалиция считает одной из своих главных задач не допустить прихода к власти националистов, однако в сентябре на федеральном уровне был зафиксирован выход партии АдГ на второе место в рейтинге популярности.

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